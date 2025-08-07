WEST¡¥¿À»³ÃÒÍÎ¤Î¡ÖÁêËÀ¡×¤È¤Ï¡Ä¡©¡Ö¤ªÁ°¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ê¤¡¡¼¡×¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â
WEST¡¥¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¡¢¼ç±é¤¹¤ëLemino¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×ÇÛ¿®µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
4·î¤ËÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂ³ÊÔ¡£Ì£³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Å·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥ÕÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤Î¼ê½ç¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¡×¤È»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤È¤â¤Ë²°Âæ¤ò±Ä¤ßÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥Ç¥£Ìò¤ÎTravis JapanÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö³¤³°¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Î»²²Ã¡£¿À»³¤Ï¡Ö³¤³°¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Á´°÷¤Ç¡ÖÁêËÀ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¿À»³¤Ï¡Ö¥®¥¿¡¼¡×¤È¤·¡¢¡Ö1¥«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤ËÇã¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¡¢10Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤ËÇã¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÞÁêËÀ¤¬20¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£¥®¥¿¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ªÁ°¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ê¤¡¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢Ìð²ÖóÕ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£