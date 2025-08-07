ºå¿À¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¼«¿È½é¤ÎÂçÂæ30ËÜÎÝÂÇ¤Ë¥ê¡¼¥Á¡Ö¤Þ¤¢¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½8ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬29¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£3ÅÀÎôÀª¤Î4²óÀèÆ¬¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¤«¤éÃæÆü¡¦¶â´Ý¤Î¤Þ¤óÃæ¤Ë¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö´Å¤¤µå¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹¤¤Å¨ÃÏ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£5Æü¤Î8²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤ËµÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À137¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤«¤éÃæ1Æü¡£Æ±µå¾ì¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Ç5ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿30ËÜÎÝÂÇ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¥Ð¥¹¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£