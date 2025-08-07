Snow Man¡¢¾å¾ºÎ¨¤Ï349.6%¡¡12ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØSERIOUS¡Ù¤¬µÞ¾å¾º1°Ì
9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î³Ú¶Ê¡ØSERIOUS¡Ù¤¬¡¢7ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¾å¾ºÎ¨349.6%¤òµÏ¿¡£µÞ¾å¾º1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï12ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ7·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·î4ÆüÉÕ¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î1Æü¤«¤é³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢µÞ¾å¾º1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSERIOUS¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢7·î25Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/8/11ÉÕ¡Ë