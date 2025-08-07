ÇÈÎÜ¡¡ÇòÈ©±Ç¤¨¤ëÃ¸¿§Íá°á»ÑÈäÏª¡¡Àä»¿¤ÎÍò¡Ö¹ñÊõµé¤ËåºÎï¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÎÃ¤·µ¤¤ÇÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦KITTE´Ý¤ÎÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKITTEºÂ¡¡ÄóÅô¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡Ë½éÍÙ¤ê¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇÈÎÜ¡£¡Öº£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÍá°á¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á»Ñ¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£¡ÖÏÂÈþ¿Í¡ª¡ªÇò¤¤È©¤ÈÍá°á¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹ñÊõµé¤ËåºÎï¡×¡Ö¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ªÎÃ¤·¤²¤ÇÁÇÅ¨¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£