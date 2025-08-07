¡ãµÁ¼Â²È¤Ë»ÅÁ÷¤ê¡ä¤ª¶â¤òËè·îµÁÎ¾¿Æ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ìÔÂô¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
¿Æ»Ò¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤Î¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤éº¤ÏÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËµÁÎ¾¿Æ¤Ø¤Î·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤éÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ø¤Î·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØµÁ¿Æ¤Ë¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù
¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¡£¤·¤«¤·µÁÎ¾¿Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÍ×¤ÊìÔÂôÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ïç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ç½õ¤ò»ß¤á¤è¤¦¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ç½õ¤µ¤ì¤¿¶â¤ò¡¢¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤¬²¿¤Ë»È¤ª¤¦¤¬¾¡¼ê¤À¡×¤È¤ÎÈ¿ÏÀ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤ÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¡ÖÀ¸³è¤¬ÂçÊÑ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç±ç½õ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ìÔÂô¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¤éÊ¸¶ç¸À¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤è¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡Ù
¡ØµÁÎ¾¿Æ¤¬±ç½õ¤Î¤ª¶â¤òìÔÂôÉÊ¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤Þ¤ÀÇã¤¤´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤²ÈÅÅ¤È¤«¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ê¢¤ÏÎ©¤Ä¤è¡£¤½¤Î¤ª¶â¤ò²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤¿¤é¡¢³ØÈñ¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤Í¡Ù
¡Ø¤¤¤í¤¤¤íÄü¤á¤¿¤êÀáÌó¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±ç½õ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢²æËý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍýÍ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤è¤ê¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢»ä¤¬²æËý¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤ÊÈ¯ÁÛ¤À¤È»×¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÁÎ¾¿Æ¤¬Ç¯¶âÆâ¤Ç¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç±ç½õ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î±ç½õ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï·¸å»ñ¶â¤òÃù¤á¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿µÁÎ¾¿Æ¤Ë¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ç½õ¤¹¤ëÂ¦¤ÎÁ±°Õ¤äÅØÎÏ¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ÅÜ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÁÎ¾¿Æ¤Ø¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¤¬Â¾¤Î¿ÆÂ²¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡Ø»ä¤âµÁÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë15Ëü±ßÅÏ¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤Ò¤È¤ÄÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÎÌ¼¤¬ËèÆüÍè¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤äÉþ¡¢¥ª¥â¥Á¥ã¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¡£·ë¶É»ä¤¿¤Á¤ÏÆ±µï¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¼Â¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤ë¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É°ìÀÚ±ç½õ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤è¤Í¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Ï±ç½õ¤Î¤ª¶â¤¬µÁ»Ð¤Î¤È¤³¤í¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢±ç½õ¤ò¤ä¤á¤¿¤è¡Ù
¤â¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬±ç½õ¤·¤¿¤ª¶â¤¬Â¾¤Î¿ÆÂ²¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤Ê¥à¥«¥à¥«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï±ç½õ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£µÁÎ¾¿Æ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«´Ø·¸¤¬ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤âÈó¾ï¼±¤À¤È»×¤¦
¡ØµÁÎ¾¿Æ¤ÏÍ¥¤·¤¤Â©»Ò¤ò¤â¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Í¤¨¡£¤ª²Ç¤µ¤ó¡ÊÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤ÏºÇ°¤À¤±¤É¡Ù
¡ØÂç¾æÉ×¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈÃ¶Æá¡£¾ï¼±Åª¤Ê¹Í¤¨¤Î¿Æ¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤âÉ×ÉØ¤«¤é±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤É¤ì¤À¤±Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Î¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î»Ò¤¢¤ê¤Ç¤¹¡Ù
±ç½õ¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¯¤¯¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤à¤·¤íÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¼«ÂÎ¤¬¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¾¡¼ê¤À¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï±ç½õ¤Î¤ª¶â¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬µÁÎ¾¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸Ü¤ß¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤âÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤é¡¢±ç½õ¤Ï¤·¤Æ¤âÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤¨¤è¤¦
¡Ø¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌµÂÌ»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢"±ç½õ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¾®¸¯¤¤"¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ç½õÊ¬¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¾®¸¯¤¤¤«¤é°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù
¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â±ç½õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¸½Êª»Ùµë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù
µÁÎ¾¿Æ¤Ø¤Î±ç½õ¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ä¶â³Û¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ò¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¸½Êª»Ùµë¤Ë¤¹¤ë¡¢±ç½õ¤Î¶â³Û¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤«¤éÊ§¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢ÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ø¤Î±ç½õ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²È·×¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ò¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¼Â´¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÁÎ¾¿Æ¤Ø¤Î·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊÁ±°Õ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊú¤¨¤ëÉÔËþ¤ä³ëÆ£¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÈÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤ÊÀþ°ú¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£