»ä¤Ï¥¢¥ê¥µ¡Ê40Âå¡Ë¡£ÀèÆüÉ×¤ò½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤é¡Ö¹Í¤¨Ãæ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢Â¾¤Î¤ªÍ§Ã£¤òÍ¶¤Ã¤ÆÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¡£¤À¤«¤éÁá¤¯·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¡ÖÅöÆüµ¯¤¤¿¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤«½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤«¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Ç¤«¤±¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ä«¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤á¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤âÌÜÅªÃÏ¤Î¶áÎÙ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î»þ´Ö¹þ¤ß¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤À¤¤¤´Ì£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ë¤ÏÉ×¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¡£É×¤Î¡Ö¼«Í³¤Ë¹¥¤¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÏÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»ä¤¬½Ð¤«¤±¤Æ¤âÙ¹¤Í¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢»ä¤Ë¤â¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î°Õ¸«¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¶É»ä¤ÈÉ×¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¸ß¤¤Íý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î¼çÄ¥¤òÄÌ¤»¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¥¬¥Þ¥ó¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
É×¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤ª½Ð¤«¤±¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤ÏËè²ó¡Ö¹Ô¤¯¤Î¡ª¡©¡¡¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Ã¶Æá¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ³Ê¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î°Õ¸«¤À¤±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤Íý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¡¢É×ÉØ¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
