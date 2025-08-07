¾ÃËÉ»Î¤¬½Þ¿¦¤·¤¿ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î»¨µï¥Ó¥ë²ÐºÒ¤ÇÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï8·î7Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¾®ÂâÄ¹¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²Ð¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤Î¸µÅ¹Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ÈÌ³¾å¼º²Ð¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬ÃÏ¸¡

ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î»¨µï¥Ó¥ë²ÐºÒ¤Ç¤Ï¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃËÀ­¾ÃËÉ»Î¡ÊÅö»þ37¡Ë¤¬½Þ¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï2024Ç¯8·î¡¢ÃËÀ­¾ÃËÉ»Î¤Ë²°Æâ¿¯Æþ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¸µ¾®ÂâÄ¹¤Î40ÂåÃËÀ­¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï8·î7Æü¡¢¸µ¾®ÂâÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Î¾®Ä¹¸÷·ò»Ë¼¡ÀÊ¸¡»ö¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²°Æâ¿¯Æþ¤Î³èÆ°»þ¤ËÌ¿¹Ë¤ò·ëÃå¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½Þ¿¦¤µ¤ì¤¿¾ÃËÉ»Î¤¬¾Æ»à¤¹¤ë·ë²Ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¤Ç¡¢²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤Î¸µÅ¹Ä¹¤ÎÈï¹ð¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ÈÌ³¾å¼º²Ð¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£