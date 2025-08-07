¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û8·î8Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤ëÆü¡£Í§¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿»ö¤âÃ£À®¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡·ò¹¯±¿¤¬ÄãÌÂÃæ¡£Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤ºµÙÂ©¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£´ÊÃ±¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡¼þ¤ê¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤°ìÆü¡£Í§¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËË»¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¼ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¾Íè¤Î¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡¾Ç¤é¤º¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×Ž¡ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹Ž¡