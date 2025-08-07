»²±¡Áª¤ÇÌµ¸úÉ¼£²£¶£°£°É¼¿åÁý¤·¡¢ÂçÅÄ¶èÄ¹¡Ö¶èÌ±¤Î¿®ÍêÍÉ¤ë¤¬¤¹·ë²Ì¡×¡ÄÊ£¿ô¤ÎÁª´É¿¦°÷¤¬ÉÔÀµ´ØÍ¿¤«
¡¡£··î£²£°ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤ÇÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Ìµ¸úÉ¼¤òÌó£²£¶£°£°É¼¿åÁý¤·½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÎëÌÚ¾½²í¶èÄ¹¤Ï£·Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¶èÌ±¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÈ¿¥¤Î°Õ¼±²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¶èÁª´É¤ÏÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤¬ÉÔÀµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¸·×Ã´Åö¤ÎÁª´É¿¦°÷¤¬¡¢Åê³«É¼ÆüÅöÆü¤ËÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¿ô¤ò½¸·×¤·¤¿ºÝ¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤¤¤¿É¼¿ô¤òÆó½Å·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³«É¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊÌ¤ÎÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤¬¼ÂºÝ¤ÎÅêÉ¼¿ô¤È¤Î¸íº¹¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¸úÉ¼¤È¤Ê¤ëÇòÉ¼¤Î¿ô¤ò¿åÁý¤·¤·¡¢¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¿åÁý¤·Ê¬¤ÏÁªµó¶è¤¬£²£µ£¹£°É¼¡¢ÈæÎãÁª¤¬£²£µ£¸£¸É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áª´É»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï³«É¼ºî¶È¸å¤Î£²£±ÆüÄ«¡¢¿¦°÷¤«¤éÂçÉý¤ÊÉ¼º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶è´´Éô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡££Ó£Î£Ó¤ËÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¿ô¤¬ÉÔ¼«Á³¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿¶è´´Éô¤¬»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¡¢ÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¸úÉ¼¤Î¿åÁý¤·¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡ÊÅêÉ¼Áý¸º¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¶è¤Ï£·Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£