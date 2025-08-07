ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµ¢¹ñ´ê¤¤¥Ñ¥Í¥ëÅ¸ Êì¿Æ¤È¤È¤â¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯ÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤ò¡×¿·³ã¡¦º´ÅÏ»Ô
¿·³ã¸©¤Îº´ÅÏ»ÔÌò½ê¤ÇÙÇÃ×Èï³²¼ÔÁ´°÷¤Îµ¢¹ñ¤ò´ê¤¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬Êì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é8·î12Æü¤Ç47Ç¯¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÁ¾²æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤³¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢Êì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Û
¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¤³¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¦¡×
8·î20Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹Á¾²æ¤µ¤ó¡£À¯ÉÜ¤Ë¤ÏÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î¹ÔÆ°¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×