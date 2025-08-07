¡Úºå¿À¡ÛÃæÀîÍ¦ÅÍ¤¬£µÈÖ½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥×¥í£±¹æ¡õ£²°ÂÂÇ¤ÎÊ³Æ®¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤´Ëþ±Ù¡Ö¾¯¤·´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦ÃæÀîÍ¦ÅÍÊá¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥í£±¹æ¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡££³¡½£¸¤Î´°ÇÔ·à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¸×¤ÎÊ³Æ®¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡½£±¤È£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¡£½é¤á¤Æ£µÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÎµÀèÈ¯¡¦¶â´Ý¤ÎÅê¤¸¤¿³°³Ñ¹â¤á£±£µ£°¥¥í¤ò´°àú¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¿ÈÄ¹£±£·£²¥»¥ó¥Á¤ÎÉúÊ¼¤¬¹ë²÷¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿Çòµå¤Ï¡¢£±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤Î¹¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Îº¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¶â´Ý¤Ï¡Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¶¯¤¤Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õ¿¶¤ê¤ä¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬»î¹ç¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ì·â¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ï°ì»þ£±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¡ÖËÍ¤ÏËè»î¹ç·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¸×¤Î¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼ÃË¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤ËÌÔ¸×¥Ù¥ó¥Á¤â¡¢º¸ÍãÀÊ¸×ÅÞ¤âÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤ÎÄ¾¸å¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤¬ÃæÀî¤Î£±¹æ¥¢¡¼¥Á¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¡Ö£±ÂÇÀÊ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬Á°¤«¤éÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ¯¸¢¤«¤é°ì·³¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¸×¤ÎÊ³Æ®¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¹Ó¡¹¤·¤µ¤¬¤Þ¤À¤¢¤ëÁª¼ê¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤ÈÃæÀî¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò½ËÊ¡¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾¯¤·´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¾Ð´é¤Çµå¾ì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£