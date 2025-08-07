¡Ú¥Ð¥¹¥±ÃË»Ò¡Û¥¢¥¸¥¢ÇÕ54Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡ªÆüËÜ99ー68¤Ç¥·¥ê¥¢²¼¤·ÇòÀ±È¯¿Ê ¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¡¦ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤â³èÌö
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£54Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï8·î6Æü½éÀï¤Ç¥·¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê¤â³èÌö¤·¡¢¸«»öÇòÀ±È¯¿Ê¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡£
54Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï6Æü¡¢¥·¥ê¥¢¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ù¤ÏÆüËÜ¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÂè1QÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè2Q¥·¥ê¥¢¤ÎÁÇÁá¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ìµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢9ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÂè3Q½øÈ×¤«¤éÅÜÞ¹¤Î¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¡¢µÈ°æ¤äÇÏ¾ì¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇºÆ¤Ó»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤ÎºÇ½ªÂè4Q¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ³ß¤¬2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¡¢Ç´¤ë¥·¥ê¥¢¤ò°ú¤Î¥¤¹¤ÈÆüËÜ¤Ï99ー68¤Ç¾¡Íø¡£
8·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÂè2Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
