¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£54Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï8·î6Æü½éÀï¤Ç¥·¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê¤â³èÌö¤·¡¢¸«»öÇòÀ±È¯¿Ê¤Ç¤¹¡£

¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡£

54Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï6Æü¡¢¥·¥ê¥¢¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ù¤ÏÆüËÜ¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÂè1QÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¡£

Áê¼ê¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Éð´ï¤È¤¹¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢Âè2Q¥·¥ê¥¢¤ÎÁÇÁá¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ìµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢9ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£

Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÂè3Q½øÈ×¤«¤éÅÜÞ¹¤Î¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¡¢µÈ°æ¤äÇÏ¾ì¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇºÆ¤Ó»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤ÎºÇ½ªÂè4Q¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ³ß¤¬2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¡¢Ç´¤ë¥·¥ê¥¢¤ò°ú¤­Î¥¤¹¤ÈÆüËÜ¤Ï99ー68¤Ç¾¡Íø¡£

8·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÂè2Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£