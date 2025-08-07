¿åÉÔÂ¿¼¹ï²½¤Î¾å±Û»Ô¤Ë¡È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¡É¡¡Èï³²¼õ¤±¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Ï°ìÂÃÙ¤¯¡Ö²ù¤·¤¤¡× 9·î10Æü¤Þ¤ÇÃÇ¿å²óÈò¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÀá¿åÍ×ÀÁ¤Ï·ÑÂ³
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·³ã¸©Æâ¡£8·î7Æü¡¢¿åÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾å±Û»Ô¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥àÀ¶Î¤¡¡ÊÝºäÎ¼²ð ¼èÄùÌò¡Û
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÚ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢³é¿å¤Î±Æ¶Á¡×
Å·¿åÅÄ¤Ç¥³¥·¥¤¥Ö¥¤ò°é¤Æ¤ë¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥àÀ¶Î¤¤ÎÊÝºäÎ¼²ð¤µ¤ó¡£
¼ç¤Ë±«¿å¤äÀã²ò¤±¿å¤Ê¤É¤ËÍê¤Ã¤Æ°ðºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿åÉÔÂ¤ÇÅÚ¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¡£
¡Ú¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥àÀ¶Î¤¡¡ÊÝºäÎ¼²ð ¼èÄùÌò¡Û
¡Ö²ù¤·¤¤¡£¤½¤ê¤ã²ù¤·¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¼ç¿©ÍÑ¤Ç¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×
°ìÊý¡¢»ÔÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê¿å¸»¤Ç¤¢¤ëÀµÁ±»û¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ïº£²ó¤Î±«¤Ç¤ä¤ä²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7ÆüÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç10¡¥9¡ó¤Ë¡£
»ÔÌ±¤Ë40¡ó°Ê¾å¤ÎÀá¿å¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤âµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿å¤ò¤¯¤ß¤ËÍè¤ë»ÔÌ±¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡Ä
¡Ú¾å±Û»Ô¡¡ÃæÀî´´ÂÀ »ÔÄ¹¡Û
¡Ö°ú¤Â³¤¡¢Àá¿å¤ÎÅ°Äì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9·î10Æü¤Þ¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
7Æü¡¢ÃæÀî´´ÂÀ»ÔÄ¹¤Ï¾ÃÀãÍÑ¤Î°æ¸Í¤Î¿å¤ò¾ô¿å¾ì¤Ë°ú¤¹þ¤àÇÛ´É¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é9·î10Æü¤Þ¤ÇÃÇ¿å¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÉ½ÌÀ¡£
°ìÊý¡¢º£¸å¤âÁá´ü¤ÎÃù¿åÎ¨¤Î²þÁ±¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢»ÔÌ±¤Ø¤ÎÀá¿å¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£