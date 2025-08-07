¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡×ºÚ¡¹½ï¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¥¤¥¸¤é¤ìÌò¡×¤À¤Ã¤¿
½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥à¥Ó¤¤å¤ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹â¿ù¿¿Ãè¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¥¤¥¸¤é¤ìÌò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ºÚ¡¹½ï¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢µÜß·¥¨¥Þ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£
ºÚ¡¹½ï¤Ï¡Ö¡ÊÀ¸¸«¡Ë°¦ÎÜ¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¡ÊµÜß·¡Ë¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤â¹â¿ù¡Ê¿¿Ãè¡Ë¤¯¤ó¤â¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¶õ¤»þ´Ö¤È¤«»£±ÆÃæ¤È¤«¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÎëÌÚ¤â¹â¿ù¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢ºÚ¡¹½ï¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¥¤¥¸¤é¤ìÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¿ù¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤âÏÃ¤·¡¢µÜß·¤â¡Öµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í²á¤®¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¶õ²ó¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
