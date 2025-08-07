¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡×¤á¤ë¤ë¡¢ºÚ¡¹½ï¤Ï¡Ö²Æì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥à¥Ó¤¤å¤ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÚ¡¹½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Æì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ºÚ¡¹½ï¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢µÜß·¥¨¥Þ¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£
¹¾¸ý¤ÏºÚ¡¹½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤«¤é¤Í¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ó¤È¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
µÜß·¤â¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê½÷¤Î¿Í¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤À¤±ÅÉ¤Ã¤Æ¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¯¼«Á³ÂÎ¤ÊÊý¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À¸¸«¤Ï¡Ö²Æì¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡£µÜß·¤Ï¡Ö¡È¾®Çþ¿§¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡É¤ò¥¬¥Á¤Ç¤¤¤¯¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
