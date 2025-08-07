¡Úºå¿À¡Û¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ¡¦ÃæÀîÍ¦ÅÍ¤¬¥×¥í£±¹æ¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´°àú¡×¡¡½é¤ÎÂçÌò¤Ë¤â¡Ö¤¢¡¢£µÈÖ¤«¡£²¶¤«¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£¸¡½£³ºå¿À¡Ê£·Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÃæÀîÍ¦ÅÍÊá¼ê¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥í£±¹æ¤À¡£
¡¡£°¡½£±¤Î£²²ó£±»à¡¢ÃæÆü¡¦¶â´Ý¤ÎÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸Íã¤Ø°ì»þÆ±ÅÀ¤Î¥½¥í¡£¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»£²£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò¶õ¿¶¤ê¤«¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥×¥í½é¤Î£µÈÖµ¯ÍÑ¤Ë¤â¡Ö¤¢¡¢£µÈÖ¤«¡£²¶¤«¡×¤È°Õ¼±¤»¤º¡¢½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é³°Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÉð¼Ô¡£½é²ó¤Ïº¸Íã¤Î¼éÈ÷¤Ç¼ººö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¤Ç¤Î²÷²»¡£¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£