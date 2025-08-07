¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡×¤á¤ë¤ë¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¡È¤ªÃãÌÜ¤ÊÉôÊ¬¡É¤Ë¡Ö¤½¤³¤¬°¦¤é¤·¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥à¥Ó¤¤å¤ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¤ªÃãÌÜ¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤¬°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ºÚ¡¹½ï¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢µÜß·¥¨¥Þ¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£
µÜß·¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬°Õ³°¤Ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢À¸¸«¤Ï¡Ö¤½¤³¤¬°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
À¸¸«¤Ï¤è¤¯ÎëÌÚ¤«¤é°¦¤Î¤¢¤ë¥¤¥¸¥ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À¸¸«¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡ÊÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¡£µÜß·¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò·ë¹½¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¸¸«¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î¿´ÇÛ¤ê¤òË«¤á¤¿¡£
