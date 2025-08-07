¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡°°Àî»ÖÊ÷£±¡½£³¹­ÎÍ¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î»³ËÜÇî¹¬´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶¥¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£

¡¡°°ÀîÂç¹â¤«¤é¸½¹»Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¾¡¤Æ¤Ð32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Áê¼ê¤Ï½Õ²Æ54²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦¹­ÎÍ¡£¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤òÆÍ¤¤¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¡Ö2½äÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¤¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¡¦ËÙÅÄ¤ÎÅêµå½Ñ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£