¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û°°Àî»ÖÊ÷¡¦»³ËÜÇî¹¬´ÆÆÄ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Î·òÆ®¾Î¤¨¤ë¡Ö¹ÎÍÁê¼ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶¥¤ê¹ç¤¨¤¿¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡°°Àî»ÖÊ÷£±¡½£³¹ÎÍ¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î»³ËÜÇî¹¬´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶¥¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°°ÀîÂç¹â¤«¤é¸½¹»Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¾¡¤Æ¤Ð32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï½Õ²Æ54²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦¹ÎÍ¡£¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤òÆÍ¤¤¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö2½äÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¡¦ËÙÅÄ¤ÎÅêµå½Ñ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£