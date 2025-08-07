Îë¼¯±û»Î¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ì´¤òÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤ÎÎë¼¯±û»Î¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Î´ë¶È¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îë¼¯¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SUENAGA¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·CM¡ØËå¤Î¾åµþ¡ÙÊÓ¤Ç¤¹¡£CM¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿·»¤ò±é¤¸¡¢Ëå¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥á¥é¤ò¸«¤ÆÌ´¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CM¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¡È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Îë¼¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÍÍ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£½ÀÆð¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤ÎÌ´¤ÎÃ£À®ÅÙ¹ç¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê8·î7ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë