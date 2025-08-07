°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÎÂ³Åê·è¤Þ¤ë¡¡ÂåÉ½Áª¤Ï¼Â»Ü¤»¤º
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ý¿·¤ÏÀè·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÅö½é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë7µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈæÎã¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï3Ç¯Á°¤«¤é350ËüÉ¼¤Û¤É¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤é´´Éô4¿Í¤¬¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ê¤É¤Î¸å¤ËÂåÉ½Áª¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò½êÂ°µÄ°÷¤é¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢7Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤Ç¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢ÂåÉ½Áª¤Ï¼Â»Ü¤»¤º¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½
¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤¤¤Þ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡Ø¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¡Ù¤È¡ØÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡Ù¤³¤ì¤ò2ËÜÃì¤Î¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸øÌó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×