¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯£´°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¡¢£³¡Ý£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇÆ±£´£´°Ì¤Î¥Õ¥£¥ó¡¦¥ë¡¼¡Ê¥ª¡Ý¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£²²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤³²£ÉÍ¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º£±¾¡¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Âè£±¥²¡¼¥à¤«¤éËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡££±£±¡Ý£µ¡¢£±£±¡Ý£´¤È°µÅÝ¤·¤ÆÏ¢¼è¤·¤¿¡£Âè£³¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ËÇ´¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ì·å¤ËÍÞ¤¨¾¡Íø¡£¡ÖÂè£³¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÞ¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥Ù¥ê¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»ÒÃÄÂÎ½à·è¾¡¤ÎÂè£µ»î¹ç¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤È¤Î°ìÀï¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¡£¤¢¤ÎÉé¤±¤Ïº£¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¸å¤â»à¤Ì¤Þ¤ÇËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££±»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£