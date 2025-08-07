¡Ö1¥±·îÆ¬¤òÀö¤ï¤º¤Ë7Ï¢¾¡¡×¡ª¸µ´ØÏÆ¡¦Ë¥ÎÅç¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤Ë°ìÆ±¥É¥ó°ú¤ ¡Ö¥¹¥´¤¤½¤¤¡×»ØÅ¦¤«¤é»ÄÇ°¤Ê·ëËö¤Ë
8·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¡¢·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥À¡¼¥º½êÂ°¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¡¦ÄÔÄ¾¿ÍÁª¼ê¤È¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¤ÎË¥ÎÅç¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹Ãæ¤Ç¡¢Ë¥ÎÅç¤¬Å°Äì¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥²¥óÃ´¤®¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¢¤ë¤¢¤ë¡©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤Î¿ô¡¹
ÄÔ¤Ï¡Ö¤Þ¤º»î¹çÁ°¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë»þ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò¤ä¤á¤¿¤éÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È·¤²¼¤Ï±¦¤«¤é¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Ïº¸¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¥¥Ã¥«¥±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¸¤Ä¤ÏË¥ÎÅç¤â¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÂç¹¥¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖºòÆü¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÄÔ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¡¢ÆþÌç¤·¤Æ¤¹¤°¤ÎÇ¯¤ËÏ¢¾¡¤·¤¿¤Î¤ÇÆ¬¤òÀö¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢7Ï¢¾¡¤·¤¿¡×¤È¡È·ë²Ì¡É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤ä¤á¤ë¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎË¥ÎÅç¤Ï¡¢¡ÖÌó1¥±·î¤¯¤é¤¤Æ¬¤òÀö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤éÀö¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¥È¥é¥¤¡£¤·¤«¤·Àé½©³Ú¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¾²»³¤µ¤ó¤Ë¤â¡É¥¹¥´¤¤½¤¤¤À¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀïÁ°¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ÀöÈ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡ÖÀé½©³Ú¡¢Éé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤éºÇ¸å¤Î1²ó¤¯¤é¤¤²æËý¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÄËº¨¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄÔ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¥ÎÅç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢±ø¤¤ÏÃ¤À¤è¡£¤¿¤À¤Î±ø¤ì¤¿ÏÃ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
