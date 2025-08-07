¾×·â¤Î84ÉÃ¤Ç8¥Ý¥¤¥ó¥È¢ªSNSÁûÁ³¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎµÈ°æ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡ÖÀ¨¤¹¤®¤¿¡ª¡×µÈ°æÍµÂë¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤¿½Ö´Ö¡Ú¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡ÚFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 99¡Ý68 ¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î6Æü¡¿¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎµÈ°æ¡×¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¥ß¥é¥¯¥ë3PÀ®¸ù
¡Èµ¤»ý¤Á¡É¤Ç·è¤á¤¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈ°æÍµÂë¤¬¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÄÀ¤á¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Ä¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Ï8·î6Æü¡¢FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥º1Àá¤Ç¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£7·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¥í¥¹¥¿¡¼³°¤À¤Ã¤¿ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¤é¤â²Ã¤ï¤ê¡¢54Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¥·¥ê¥¢¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¥¢¥«¥Ä¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤ÆÁ°È¾¤ò32¡¼41¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤Î¶ì¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹HC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¤âÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯µÈ°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é»ý¤ÁÁ°¤Î¼éÈ÷¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤¿µÈ°æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤âÌöÆ°¤·¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¡£·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê8Ê¬40ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¢¥«¥Ä¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë¡£
¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤Î³°Â¦¤Ë½Ð¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥¹³¤¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢ÌÂ¤ï¤º¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤ÊÂÎÀª¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èþ¤·¤¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥ê¥ó¥°¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤ï¤º¤«84ÉÃ¤Ç¤ÎÏ¢Â³8¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£X¤Ç¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎµÈ°æ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤å¡¼´Ö¤Ë¡¢1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎµÈ°æ¤¬²¶¤¿¤Á¤ÎµÈ°æ¤¹¤®¤¿¤Ê¡×¡ÖµÈ°æÍµÂëÁª¼ê¤¬À¨¤¹¤®¤¿¡ª¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎµÈ°æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¤ÎµÈ°æ¡×¤È¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿ÃË¤ÎÂç³èÌö¤Ë¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈ°æ¤ÎÏ¢Â³8¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¢¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«1¤È¤Ê¤ê¡¢Âè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¢¥«¥Ä¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¤Ï31¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÎÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¤ª¿¬¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µÈ°æ¤Ï¡¢Â³¤¯8·î8Æü¤Î¥¤¥é¥óÀï¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤Ç¥¢¥«¥Ä¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¤«¡£Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ë