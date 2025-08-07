ºÇ¶¯¥Ý¡¼¥«¡¼½÷²¦¡¢¡ÈÌµ¼Ùµ¤¤¹¤®¤ë¡ÉµþÂçÂ´¥¤¥±¥á¥ó¤Ë»×¤ï¤º¥Ë¥Ã¥³¥ê¡Ä¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤Î´ãº¹¤·¤¬ÏÃÂê
¡¡·ãÀï¤Î¹ç´Ö¤Ë³À´Ö¸«¤»¤¿¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¡£ºÇ¶¯¥Ý¡¼¥«¡¼½÷²¦¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ë´ãº¹¤·¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤âÅ£ÉÕ¤±¤À¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼8Ì¾¤¬½¸·ë¤·¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖABEMA POKER INVITATIONAL¡×¤¬³«ºÅ¡£µþÂçÂ´¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡¦ÃæÀ¾æÆÂÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¬ËÜ»íºÚ¤¬¸þ¤±¤¿´ãº¹¤·¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¿Í¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡¢¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¡ÈÈù¾Ð¤ß¤Î´ãº¹¤·¡É
¡¡¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ËÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¾¡Éé¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ßõÎõ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÃæÈ×¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÀ¾æÆÂÀ¤¬»Ä¤ê2900ÅÀ¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤ò·è¹Ô¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡ÖQ6¡×¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¼ó°Ì¤Î²¬ËÜ»íºÚ¡£¥Ï¡¼¥È¤È¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö65¡×¤È¤¤¤¦¼ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¤·¡¢¥Á¥Ã¥×¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÀ¾¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º1²ó¡Ê¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ë¡ª¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯ÃæÀ¾¤Ë¡¢¼Â¶·¤ÎÅÄ¸ý¾°Ê¿¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï1²ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇ®¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥Ã¥×¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ö10¡×¡Ö3¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡Ö2¡×¡£¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿°Ê¾å¡¢¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃæÀ¾¤Ï¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¬ËÜ¤â½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥ó¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡Ö10¡×¡£ÃæÀ¾¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾¡Î¨¤Ï92%¤ËµÞ¾å¾º¡£¡Ö¤¤¤¤¤è¡ª¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ëÃæÀ¾¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ê²¬ËÜ¤ÎÈù¾Ð¤ß¤¬¡¢¾ì¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¡¢Âç²ñ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤²¹¤«¤µ¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö2¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÃæÀ¾¤Î¾¡Íø¤¬³ÎÄê¤·¡¢4900ÅÀ¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤«¤é°ìÅ¾¡¢È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ABEMA POKER INVITATIONAL¡¡¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼8Ì¾¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¾·ÂÔÀ©¡É¿·¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1,000Ëü±ß¡£8¿Í1¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°ìÅÙÇÔÂà¤¹¤ë¤ÈºÆ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÉÔ²ÄÇ½¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
