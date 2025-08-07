¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÌò¤Ï¡ÖÃÏÌÓ¤Ç¡×¡¡¼«Í³ËÛÊü¤Ê²ñ¸«¤Ç¾Ð¤¤¡¡¡ÈÇØÆÁT¥·¥ã¥Ä¡É¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤óµÓËÜ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤ÎÀ½ºîÊó¹ð²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£Å·ºÍ²»³Ú²È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·ºÍ²»³Ú²È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÈÈà¤ÎÃé¼Â¤ÊÈë½ñ¡¦¥·¥ó¥É¥é¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¼Â¤Ï¡È²¼ÉÊ¤Ç¾®±ø¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ò¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤ï¤ë¿ò¹â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ø¤È¡ÈÙÔÂ¤¡É¤¹¤ë¤¿¤á¥·¥ó¥É¥é¡¼¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤ÈµÓËÜ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¡¢´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¡¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÌò¤Ï¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×
±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ë»÷¤»¤¿ÇòÈ±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÅÄ¤µ¤ó¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÃÏÌÓ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¤¢¤ìÃÏÌÓ¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥Ä¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÌò¤ä¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤µ¡£¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¤³¤È¡ËËÜÅö¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤âºÇÁ°Îó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¥¸¥å¡¼¥À¥¹¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¤ÎT¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤Æ¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¡ØÇØÆÁ¡Ê¤ÎÙÝ¡Ë¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡¡¥¢¥ë¥Ð¥àÅª¤Ë¤Ï¡×¤ÈÀ¤³¦Åª¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¸¥å¡¼¥À¥¹¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¡Ù¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ï´ñºÍ¡¦Å·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¸ò¶Á¶Ê¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¿Í¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£µ®Â²¤Î¸À¤¦¤³¤È¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£ÇËÅ·¹Ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ËÍÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
¡ÊC¡Ë2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd.