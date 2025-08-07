¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯TV¡×¡ÈÄ´¡ÉÆÃ½¸¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¤Ï¥ËÄ¹Ä´¥³¥ó¥Ó!?¡¡ÎëÌÚ°¦Íý¤Ï¥ÏÃ»Ä´¤¬Âç¹¥¤!?
º¸¤«¤éÎëÌÚ°¦Íý¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¢Ä¹Ã«Àî¾´»Ò¡¢À¶ÄÍ¿®Ìé
¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯TV¡ÖÄ¶¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¡ÈÄ´¡É¤Î¥Ï¥Ê¥·¡×¡Ù¤¬¡¢£¸·î14Æü¸á¸å£¹»þ¤«¤éNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÄ´¡É¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥·¥Ã¥¯TV¡ÖÄ¶¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¡ÈÄ´¡É¤Î¥Ï¥Ê¥·¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¥Ó¥®¥Ê¡¼¤ËÂ£¤ë²»³Ú¶µÍÜ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ¶ÄÍ¿®Ìé¤È¡¢²Î¼ê¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÉý¹¤¤²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î»ëÅÀ¡×¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÄ´¡É¡£¡Ö¥ÏÄ¹Ä´¡×¡Ö¥¤Ä¹Ä´¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¶ÊÌ¾¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡ÈÄ´¡É¤Ã¤Æ°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¡Ä¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶ä¥·¥ã¥ê¤Î¤ªÆó¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤ÊÄ´¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯TVÎ®¤Ë³Ú¤·¤¯ÂÎ´¶¡ª
Ä´¤´¤È¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ´¤Î¡ÈÀ³Ê¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë!?
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú´ï¤ÈÄ´¤Î¿¼¡Á¤¤´Ø·¸¤È¤Ï¡© ¼Â¤Ï¥Á¥§¥í¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÄ´¤È¡¢ÉÔÆÀ°Õ¤ÊÄ´¤¬¡ªÄ´¤´¤È¤ËÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ°ã¤¤¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Ï¡ÖÊ¿¶ÑÎ§¥¯¥é¥ô¥£¡¼¥¢¶Ê½¸¡×¤ÈÄ´¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£¶ä¥·¥ã¥ê¤ÎÆó¿Í¤Ï¼Â¤Ï¥ËÄ¹Ä´¥³¥ó¥Ó¡ª¡©
°¦Íý¤Ï¥ÏÃ»Ä´¤¬Âç¹¥¤¡ª¡©
¡Ú¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜÄ¾¥³¥á¥ó¥È¡Û¤¹¤´¤¤À¤³¦ÃÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ëÁ°¤È¸«¤¿¸åÁ´Á³À¤³¦ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯TV¡ÖÄ¶¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¡ÈÄ´¡É¤Î¥Ï¥Ê¥·¡×¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û ¡ãE¥Æ¥ì¡ä £¸·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å£¹»þ00Ê¬¡Á£¹»þ29Ê¬¡ÊºÆÊüÁ÷ E¥Æ¥ì £¸·î18Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å£²»þ00Ê¬¡Á£²»þ29Ê¬¡Ë¡Ú½Ð±é¡ÛMC¡§À¶ÄÍ¿®Ìé¡Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ë¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¡Ê²Î¼ê¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¥²¥¹¥È¡§ ¶ä¥·¥ã¥ê¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ë±éÁÕ ¡§ Ä¹Ã«Àî¾´»Ò¡Ê¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¦¥Á¥§¥í¼óÀÊÁÕ¼Ô¡Ë¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª±éÁÕ³Ú¶Ê¡Û¢§¥Ð¥Ã¥Ïºî¶Ê¡ÖÌµÈ¼ÁÕ¥Á¥§¥íÁÈ¶Ê Âè1ÈÖ ¥ÈÄ¹Ä´¡×¤«¤é ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É±éÁÕ¡§Ä¹Ã«Àî¾´»Ò¡Ê¥Á¥§¥í¡Ë¢§¥é¥Õ¥Þ¥Ë¥Î¥Õºî¶Ê¡ÖÁ°ÁÕ¶Ê ºîÉÊ23Âè6ÊÑ¥ÛÄ¹Ä´¡×±éÁÕ¡§À¶ÄÍ¿®Ìé¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë ¤Û¤«