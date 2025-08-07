¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤¬2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½
¡¡V.LEAGUE MEN WEST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò À¾ÃÏ¶è¡Ë¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ï7Æü¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÌÄ³¤¹¨ÂÀ¡Ê25¡Ë¡£°ìÊý¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é°ìÊÑ¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¿¹³ÀÎ¦¡Ê23¡Ë¤È¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÃæÂ¼ÍÀ²¡Ê23¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤â°æ¸ýÂóÌé¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥³ー¥Á¤ÎÆþÃÄ¤ä¡¢ÎÓÅÄÊ¸Ìï»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ê¤Éºò¥·ー¥º¥ó¤«¤éÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎV¥êー¥°ÃË»Ò¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤òÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤â¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¿·À¸V¥êー¥°¤Î½éÂå²¦¼Ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿VT»°½Å¡£¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£