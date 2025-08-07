¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¤¬¡ÖÂè3²ó ¥Õ¥é¥´¥é¥«¥Ã¥×¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½
¡¡V.LEAGUE MEN WEST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò À¾ÃÏ¶è¡Ë¤Î¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¤Ï7Æü¡¢¡ÖÂè3²ó ¥Õ¥é¥´¥é¥«¥Ã¥×¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢F¼¯»ùÅç¤¬¥Ñー¥È¥Êー¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÃÖ»Ô¡¢°Ëº´»Ô¡¢½Ð¿å»Ô¡¢Æî¶å½£»Ô¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¡¢Ãæ³ØÀ¸¥Áー¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸Âç²ñ¤¬2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸Âç²ñ¤¬2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â¼¯»ùÅç¸©¤ÎÆüÃÖ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼ÂÁí¥¢¥êー¥Ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅöÆü¤ÏF¼¯»ùÅç¤Î½êÂ°Áª¼ê¤âÂç²ñ±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¼¼ÆâÍú¤¤Î»ý»²¤¬É¬Í×¤Ê¾å¡¢Âç²ñ»²²Ã¼Ô°Ê³°¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿»£±ÆÅù¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
