¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÉ×¡¦KENJI03¡¢À¤³¦Åª¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRS Guitars¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë½¢Ç¤
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BACK-ON¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëKENJI03¤¬¡¢À¤³¦Åª¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRS Guitars¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥É¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥®¥¿¡¼¥º¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡KENJI03¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÉ×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡£ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²»³Ú¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÏPRS¤Î¥®¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë²»³Ú³èÆ°¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
