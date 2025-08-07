WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¡¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥ÕÌò¤¬ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¡©¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡¡¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡4·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£Travis¡¡JapanÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ë¸µÉû½»¿¦¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²°Âæ¤ò½Ð¤¹Å·ºÍ¥·¥§¥ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ê½ç¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¸½¾ì¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤ò»£¤ëÄ¾Á°¡£ÎÁÍý¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤³¤ì¤À¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡¢¤ªÆù¤³¤ì¤°¤é¤¤¾Æ¤¤Þ¤¹¤È¤«¡Ê¤Î¼ê½ç¡Ë¤òÄ¾Á°¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤¢ËÜÈÖ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë»£±Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ñ¥ê¤Î°ì¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¡ÖÊñÃú¤µ¤Ð¤¤äÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìò¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥·¥§¥Õ¤ÎÊý¤ÏÌ£¸«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ê¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¡Ë¤Î¤»¤ÆÌ£¸«¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¤ÎÎÁÍý´ë²è¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¦¥£¡Ê¤Ï¤¤¡Ë¡×¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤é¤·¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÊÖ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£