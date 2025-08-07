¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÁª¼ê¤Ë3¡Ý1¤Ç½éÀïÆÍÇË¡ª2²óÀï¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¤È´Ú¹ñÁª¼ê¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï
¡¡¡þÂîµå¡¡WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬7Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«Ëë¡£ÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê25¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÏÆ±54°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÁª¼ê¤ò3¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÁáÅÄ¤ÏÄ¹¤¤¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤¹¤È¡¢±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡ºò²Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÄË¤á¤¿º¸ÏÓ¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤ÆÄ©¤ó¤ÀÁáÅÄ¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢11¡Ý6¤ÇÀè¼è¡£¤·¤«¤·¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¡£¶¯ÂÇ¤ÇÀè¤Ë11ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢11¡Ý13¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£Âè4¥²¡¼¥à¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Î¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥µ¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦6°Ì¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¤ÈÆ±17°Ì¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£