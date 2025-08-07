´Ý¹â°¦¼Â¡¢²ÈÂ²5¿Í¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ªµÜ¸ÅÅçËþµÊSHOT¤Ë¡Ö³ÁÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁÇÅ¨¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
8·î7Æü¡¢´Ý¹â°¦¼Â¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹½÷¡¦¼¡½÷¡¦Ä¹ÃË¤ÎÃçÎÉ¤·3SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
´Ý¹â¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬ ÂçËþµÊ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢É×¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¡¢Èþ¤·¤¤ÀÄ¶õ¤È³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²5SHOT¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖåºÎï¤Ê³¤¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¡¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÄÖ¤ê¡¢Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤¬Ä¹ÃË¤ò¶´¤ó¤Ç¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢³¤ÊÕ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³ÁÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤âÌ¼¤Á¤ã¤óÃ£¤âµÓÄ¹¡Á¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÆµÙ¤ßÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ý¹â¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2018Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2021Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢2024Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯1·î18Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿³ÁÃ«»á¤Ï¡¢2025Ç¯4·î2Æü¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎPAT¡Ê¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥ª¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§´Ý¹â°¦¼Â¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê