¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¾å¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë¡Ö³Ø¹»¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·Ä´ºº¡×Âç²ñËÜÉôÈ¯É½
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£³Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¹ÎÍ£³¡½£±°°Àî»ÖÊ÷¡Ê£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Âç²ñËÜÉô¤Ï£·Æü¡¢£±·î¤ËÉô°÷´Ö¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë¤âÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸µÉô°÷¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢¹Åç¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÊ¤¨¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤«¤é¤Ï¡Ø³Ø¹»¤Ï¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½ºßÄ´ººÃæ¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿³Ø¹»¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£