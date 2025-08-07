¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤ÎÅ·°æÄ¾·â¤ÎÂçÈôµå¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ÑÅÙ¤¬ÉÕ¤¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3¡¼2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¼çË¤¡¦Â¼¾å¤ÎÂÇµå¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤òÄ¾·â¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Âç¤¤¯¤É¤è¤á¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Î7²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¡¢Â¼¾å¤¬µð¿Í¡¦ÀÐÀî¤Î144¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦Íã¾å¶õ¤ÎÅ·°æ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂÇµå¤ÎÊý¸þ¤¬Âå¤ï¤ê¡¢±¦Íã¼ê¤Î´Ý¤ÏÂç¹²¤Æ¤ÇÁ°¿Ê¡£³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹¥Êá¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Å·°æÄ¾·â¤ÎÂçÈôµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Â¼¾å¤Ï¡Ö¡ÊÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂÇµå¤Î¡Ë³ÑÅÙ¤¬ÉÕ¤¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£