¾°Ìï¡¡ÁýÅÄÎ¦¤È5R¥¹¥Ñ¡¼¤ÇÄë·ý¥¸¥à½Ð·Î¸ÅÂÇ¤Á¾å¤²¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÎý½¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕWBA»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤ÇÆ±¥¸¥à½êÂ°¤ÎÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê27¡Ë¤È5¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»ë»¡¤·¤¿Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬¡ÖÄë·ý¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ë½Ð·Î¸ÅºÇ½ªÆü¡¡¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëWBAÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ä½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤¿¤á¡¢4Æü¤«¤éÆ±¥¸¥à¤Ç¥×¥í½é¤Î½Ð·Î¸Å¤ò´º¹Ô¡£WBA4°Ì¡¢IBF6°Ì¡¢WBC¤ÈWBO8°Ì¤È¼çÍ×4ÃÄÂÎÁ´¤Æ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°°ì·å¤ËÆþ¤ë¡È¿À¤Îº¸¡É¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡¢ÁýÅÄ¤È¼ê¹ç¤ï¤»¤·¡¢¤³¤ÎÆü½Ð·Î¸Å¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï7·î21Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ËÍ£°ì¤Î¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¸µWBA¡õIBFÀ¤³¦Æ±µéÅý°ì²¦¼Ô¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê33¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ä¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÃæÌî´´»Î¡Ê30¡áÄë·ý¡Ë¤é¤ÈÌó1¥«·î´Ö¡¢¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£