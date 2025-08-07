µå¾ìÁûÁ³¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢µÕÊý¸þÆÃÂçÃÆ¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡É¡Ö¥¹¥´¤¤Åö¤¿¤ê¤À¡Ä¡×Ìî¼ê¿Ø¤¬ÉÃ¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö³Î¿®¸«Á÷¤ê¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡Ý5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê8·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î7Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢µÕÊý¸þÆÃÂçÃÆ¢ªÌî¼ê¿Ø¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
8·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹ë²÷ÃÆ¤È¡¢Áê¼êÌî¼ê¿Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¡¢134km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥ê¥Ù¥é¥È¥ì¤ËÂÐ¤·¡¢2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤ä³°´ó¤ê¡¢138km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î3µåÌÜ¡¢ÂçÃ«¤Ï¿¿¤óÃæÆâ´ó¤ê¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿149km/h¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¹ë²÷¤ÊÈôµå¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥ê¥Ù¥é¥È¥ì¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Ìî¼ê¿Ø¤âÂ¨ºÂ¤ËÈïÃÆ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¤Û¤È¤ó¤ÉÄÉ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿É¤¦¤¸¤Æ¡È·Á¤À¤±¡ÉÄÉ¤¤³Ý¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ç¡¢ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼º¸¤Ø¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ109.5¥Þ¥¤¥ë¡Ê176.22km/h¡Ë¡¢¿äÄêÈôµ÷Î¥440¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó134.1m¡Ë¤È¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÆÃÂçÃÆ¡É¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÈÅê¼ê¡É¤È¤·¤Æ¼º¤Ã¤¿1ÅÀ¤ò¡¢¼«¤éÇÜÊÖ¤·¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤ò¼«¤é½õ¤±¤ë¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤Åö¤¿¤ê¤À¡Ä¡×¡Ö³Î¿®¸«Á÷¤ê¡×¡ÖÄÉ¤¦µ¤¤Ê¤·¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇÅê¤²¤Æ¼«Ê¬¤ÇÂÇ¤Äw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îº£µ¨Âè39¹æÃÆ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤òÆóÅáÎ®¤Ç¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ç¼«¤é¾þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ¥¤ì¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë