ºÊ¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤¿¤¸¤í¤°É×¡Ö¤½¤ó¤Ê½ÅÉÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÃºÊ¤À¤Ã¤Æ»à¤Ë¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¸¡ºº¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ÇÂ¨ÆüÆþ±¡¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÆ¬ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡Ê¡÷kamiya.tsukami¡Ë¤¬¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤ì¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÎËÜÀ¤òÃÎ¤ê¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØºÊ¤À¤Ã¤Æ»à¤Ë¤Þ¤¹¡ª¡ÙÂè7ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ø»Ò¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤¿´Ç¸î»Õ¤Îµ¡Å¾¤Ë¤è¤ê¡¢Ìµ»ö¤ËCT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ò¹ð¤²¤ë°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¾õÂÖ¤¬°¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÄË¤ß¤ÈÉ×¤Î¥â¥é¥Ï¥éÈ¯¸À¤ËÈèÊÀ¤·¡¢ÉÂ±¡¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Î°Ø»Ò¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡£°ìÀÚ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤É×¤ËÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥Þ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤«¤Í¤¿´Ç¸î»Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞCT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¤Î½Å¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤¿¤¸¤í¤°É×¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë