µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÅêÂÇ¤ÇÊ³Æ®¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ë¸ÀµÚ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È£´»Íµå¤ò²ù¤ä¤à
¡¡¡Öµð¿Í£²¡Ý£³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç»ß¤Þ¤êºÆ¤Ó¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾¤Ï£µ·î£±Æü¡¦¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÃæÈ×¤Î´íµ¡¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢°ÜÀÒ¸å¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£µ²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿µ½Å¤ËÅê¤²¤Æ¤ó¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È£´»Íµå¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£»î¹çÄ¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£