¡¡£¶²ó¡¢Ä¹²¬¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤«¤é¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ëÅÄÃæ¾­¡Ê»£±Æ¡¦º´Æ£¸ü¡Ë

¡¡¡Öµð¿Í£²¡Ý£³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡µð¿Í¤ÏÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç»ß¤Þ¤êºÆ¤Ó¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾­¤Ï£µ·î£±Æü¡¦¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÃæÈ×¤Î´íµ¡¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢°ÜÀÒ¸å¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£µ²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£

¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿µ½Å¤ËÅê¤²¤Æ¤ó¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È£´»Íµå¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£»î¹çÄ¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£