¡Ö¤¤¤¤¿Æ¡×¡Ö¤¤¤¤¶µ»Õ¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª ¸øÎ©¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÈºÇ¹â¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¯µ»½Ñ
¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¿Æ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤è¤Íý²ò¼Ô¡×¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¶µ»Õ¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÀ¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö±é¤¸¤ë¡×»Å»ö½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾²¼È»»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡×¡Ö¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¡Ö±é¤¸¤ë»Å»ö½Ñ¡×¤Î¶Ë°Õ¤ò¡¢Æ±Ãø¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û±éµ»ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡ª 4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¯¡Ö²¿²ó¸À¤ï¤»¤ë¤ó¤ä¡ª¡×ÀèÀ¸¤Î¥·¡¼¥ó
º£¤«¤é 30 Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤Î±Ç²è¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤ä°æ±º¿·¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤ä°æ±º¿·¤µ¤ó¤ò°Â°×¤Ë¿¿»÷¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ·Î¸Å¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹¿È¤ÇÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤ä°æ±º¿·¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤ó¤ÆÇÏ¼¯¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤È°æ±º¿·¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£±Ç²èÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤È¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤Î°ã¤¤¤¹¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæÇÐÍ¥¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤È°ã¤Ã¤Æ´ðËÜ¡¢Ìò¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÇµÒÀÊ¤Þ¤ÇÀ¼¤ä´¶¾ð¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ç À¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥á¥é¤ÇÉ½¾ð¤òÂç¤¤¯±Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¼ø¶È¤Ï¡¢±ÇÁü¤è¤êÉñÂæ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ»Õ¤Ï¡¢±ÇÁü¤è¤êÉñÂæ¤ÎÌò¼Ô¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤Î°ìÈÖ¸å¤í¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÀ¼¤òÆÏ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤äÉ½¾ð¤â¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂç¤¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¾·×¤Ê´Ö¤Ï¡¢±ÇÁü¤À¤ÈÊÔ½¸¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ø¶È¤Ï¶µ»Õ¼«¿È¤ÇÌµÂÌ¤Ê´Ö¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£
½ÏÎý¶µ»Õ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤ÇÈ¾¿È¤ÇÈÄ½ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇØÃæ¤ÇÌ¥¤»¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¤Î¤«¡¢ ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ëÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÉñÂæÇÐÍ¥¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõ¤äÈ±·¿¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¦¹á¿å¡¦ÏÃ¤·Êý¡¦É½¾ð¡¦»ÑÀª¡¦Êâ¤Êý¡¦¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¡¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¦¤ï¤Ù¤Î±éµ»¤À¤È¡¢¤¹¤°¤Ë²ø¤·¤Þ¤ì¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢É½ÌÌÅª¤Ê±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç±éµ»¤·¤Þ¤¹¡£ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î»×¹Í¤ÎÊÊ¤Þ¤Ç¿¿»÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¸ùÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èµ¶Êª¡É¤¬¡¢¡ÈËÜÊª°Ê¾å¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀøÆþÁÜºº´±¤¬¡ÈÍýÁÛ¤ÎÈÈºá¼Ô¡É¤ò±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ»Õ¤â¡ÈÍýÁÛ¤Î¶µ»Õ¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¶µ»Õ¤¬Æ±¤¸¿¦¶È¤Î¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀøÆþÁÜºº´±¤¬Â¾¿¦¤ÎÈÈºá¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤è¤ê´ÊÃ±¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¡ÈÍýÁÛ¤Î¶µ»Õ¡É¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¿¿»÷»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡ÈÍýÁÛ¤Î¶µ»Õ¡É¤Ë¶á¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¸¶°ø¤È²þÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÈÉ½ÌÌÅª¤Ê¿¿»÷»ö¡É¤«¤é¡ÈÆâÌÌÅª¤Ê¿¿»÷»ö¡É¤Ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥¦¥§¥¤¥¿¡¼Ìò¤Ç¤·¤¿¡£µÒ¤ËÃíÊ¸¤ò¼è¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£½Ð±é»þ´Ö¤Ï1Ê¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½é¤Ï´ÊÃ±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥á½Ð¤·¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤Î»ÑÀª¤äÊâ¤Êý¡¢ÏÃ¤·Êý¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¥«¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Î¸Å»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢°ãÏÂ´¶¤ò²þÁ±¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«ÆâÌÌÅª¤ÊÌòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤¬3000²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢±é½ÐÃ´Åö¤Î¿Í¤«¤é¡¢¡ÖËÜÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊª¤Î¿¦¶È¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢3000²ó°Ê¾å¤Î»î¹Ôºø¸í¤È¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÌòºî¤ê¤ÈÆâÌÌÅª¤ÊÌòºî¤ê¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¤·¤Æ ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÌò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ ´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ë
°ìÊý¡¢±é·à¤ä¤ª¾Ð¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢±é¼Ô¤¬ÁÇ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÁÇ¤ò¶öÁ³¤Ç¤Ê¤¯¡¢±é½Ð¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìò¤Î¿ÍÊªÀßÄê¤ÈÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìò¼Ô¤¬±éµ»Ãæ¤Ë¿ÍÊªÀßÄê¤òÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢·Ý¿Í¤¬¤ª¾Ð¤¤Ãæ¤Ë¾ìÌÌÀßÄê¤òÎ¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢100¡ó°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌò¼Ô¤ä·Ý¿Í¤¬¡¢¶öÁ³¡ÊÅª¡Ë¤Ë¡ÈÁÇ¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢
1. ³Ú¤·¤¤¡¦¥É¥¥É¥¤¹¤ë
2. ¿Æ¶á´¶¤ò¤â¤Ä
3. ¤«¤ï¤¤¤¤¡¦¤¬¤ó¤Ð¤ì¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤Ë¤â±é¤¸¤ëÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Ìò¼Ô¤ä·Ý¿Í¤¬¡È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊªÀßÄê¡É¤È¡ÈÁÇ¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢1¡Á3¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ»Õ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¶µ»Õ¥â¡¼¥É¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤°¤é¤¤¤Î·ä¤ò¸«¤»¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤ï¤ê¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤ß¤ä°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ µÙ¤ß»þ´Ö¤äµë¿©»þ´Ö¡¢Êü²Ý¸å¡¢Äê»þ°Ê³°¤Ï¡¢ÁÇ¤ò½Ð¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¾¾²¼È»»Ê¤µ¤ó
ÂçºåÉÜ¸øÎ©¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡£ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÍ¥½¨¶µ¿¦°÷É½¾´¼õ¾Þ¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¶µ²Ê½ñÊÔ½¸°Ñ°÷¡£Âè4²óÁ´ÆüËÜ¥À¥ó¥¹¶µ°é»ØÆ³¼Ô»ØÆ³µ»½Ñ¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢Âè69²ó¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡ËÆÉÇä¶µ°é¾Þ ·ò¹¯¡¦ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤êÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡£¿·´©¡ØÀèÀ¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø±é¤¸¤ë¡Ù»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¤«¤â¤¬¤ï½ÐÈÇ¡¢2025Ç¯8·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£voicy¤Ç¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¤Î¡Öº£Æü¤Î¼ºÇÔ¡×¡Ù¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
(Ê¸:¾¾²¼ È»»Ê)
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÀ¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö±é¤¸¤ë¡×»Å»ö½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾²¼È»»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡×¡Ö¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¡Ö±é¤¸¤ë»Å»ö½Ñ¡×¤Î¶Ë°Õ¤ò¡¢Æ±Ãø¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÇ¤Î±éµ»¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Ê±éµ»¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£ ÁÇ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±19 ºÐ¤«¤é 29 ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¾®·à¾ì¤òÃæ¿´¤Ë±é·à³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿Åö½é¡¢±é½ÐÃ´Åö¤Î¿Í¤«¤é¡¢¡ÖÁÇ¤Î±éµ»¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Ê±éµ»¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£ ÁÇ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡¦±Ç²è¤À¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»£¤êÊý¤ä¾ÈÌÀ¡¢²»¶Á¤äÊÔ½¸¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¤È¡¢¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤«¤é 30 Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤Î±Ç²è¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤ä°æ±º¿·¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤ä°æ±º¿·¤µ¤ó¤ò°Â°×¤Ë¿¿»÷¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ·Î¸Å¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹¿È¤ÇÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤ä°æ±º¿·¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤ó¤ÆÇÏ¼¯¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤È°æ±º¿·¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£±Ç²èÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤È¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤Î°ã¤¤¤¹¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæÇÐÍ¥¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤È°ã¤Ã¤Æ´ðËÜ¡¢Ìò¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÇµÒÀÊ¤Þ¤ÇÀ¼¤ä´¶¾ð¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ç À¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥á¥é¤ÇÉ½¾ð¤òÂç¤¤¯±Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¼ø¶È¤Ï¡¢±ÇÁü¤è¤êÉñÂæ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ»Õ¤Ï¡¢±ÇÁü¤è¤êÉñÂæ¤ÎÌò¼Ô¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤Î°ìÈÖ¸å¤í¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÀ¼¤òÆÏ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤äÉ½¾ð¤â¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂç¤¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¾·×¤Ê´Ö¤Ï¡¢±ÇÁü¤À¤ÈÊÔ½¸¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ø¶È¤Ï¶µ»Õ¼«¿È¤ÇÌµÂÌ¤Ê´Ö¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£
½ÏÎý¶µ»Õ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤ÇÈ¾¿È¤ÇÈÄ½ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇØÃæ¤ÇÌ¥¤»¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¤Î¤«¡¢ ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ëÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÉñÂæÇÐÍ¥¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
±é¤¸Â³¤±¤ì¤ÐËÜÊª°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤ë·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÀøÆþÁÜºº¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤À¤È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈÈºá¼Ô¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõ¤äÈ±·¿¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¦¹á¿å¡¦ÏÃ¤·Êý¡¦É½¾ð¡¦»ÑÀª¡¦Êâ¤Êý¡¦¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¡¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¦¤ï¤Ù¤Î±éµ»¤À¤È¡¢¤¹¤°¤Ë²ø¤·¤Þ¤ì¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢É½ÌÌÅª¤Ê±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç±éµ»¤·¤Þ¤¹¡£ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î»×¹Í¤ÎÊÊ¤Þ¤Ç¿¿»÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¸ùÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èµ¶Êª¡É¤¬¡¢¡ÈËÜÊª°Ê¾å¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀøÆþÁÜºº´±¤¬¡ÈÍýÁÛ¤ÎÈÈºá¼Ô¡É¤ò±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ»Õ¤â¡ÈÍýÁÛ¤Î¶µ»Õ¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¶µ»Õ¤¬Æ±¤¸¿¦¶È¤Î¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀøÆþÁÜºº´±¤¬Â¾¿¦¤ÎÈÈºá¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤è¤ê´ÊÃ±¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¡ÈÍýÁÛ¤Î¶µ»Õ¡É¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¿¿»÷»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡ÈÍýÁÛ¤Î¶µ»Õ¡É¤Ë¶á¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¸¶°ø¤È²þÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÈÉ½ÌÌÅª¤Ê¿¿»÷»ö¡É¤«¤é¡ÈÆâÌÌÅª¤Ê¿¿»÷»ö¡É¤Ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥¦¥§¥¤¥¿¡¼Ìò¤Ç¤·¤¿¡£µÒ¤ËÃíÊ¸¤ò¼è¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£½Ð±é»þ´Ö¤Ï1Ê¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½é¤Ï´ÊÃ±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥á½Ð¤·¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤Î»ÑÀª¤äÊâ¤Êý¡¢ÏÃ¤·Êý¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¥«¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Î¸Å»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢°ãÏÂ´¶¤ò²þÁ±¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«ÆâÌÌÅª¤ÊÌòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤¬3000²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢±é½ÐÃ´Åö¤Î¿Í¤«¤é¡¢¡ÖËÜÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊª¤Î¿¦¶È¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢3000²ó°Ê¾å¤Î»î¹Ôºø¸í¤È¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÌòºî¤ê¤ÈÆâÌÌÅª¤ÊÌòºî¤ê¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»þ¤Ë¤Ï¡ÈÁÇ¡É¤ò¸«¤»¤ë±é½Ð¤¬É¬Í×¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¡¢±éµ»Ãæ¤ËÁÇ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤¬Æþ¤ê¡¢»£±Æ¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤äÁê¼ê¤¬¥»¥ê¥Õ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ìò¤òÎ¥¤ì¤ÆÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¤·¤Æ ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÌò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ ´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ë
°ìÊý¡¢±é·à¤ä¤ª¾Ð¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢±é¼Ô¤¬ÁÇ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÁÇ¤ò¶öÁ³¤Ç¤Ê¤¯¡¢±é½Ð¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìò¤Î¿ÍÊªÀßÄê¤ÈÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìò¼Ô¤¬±éµ»Ãæ¤Ë¿ÍÊªÀßÄê¤òÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢·Ý¿Í¤¬¤ª¾Ð¤¤Ãæ¤Ë¾ìÌÌÀßÄê¤òÎ¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢100¡ó°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌò¼Ô¤ä·Ý¿Í¤¬¡¢¶öÁ³¡ÊÅª¡Ë¤Ë¡ÈÁÇ¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢
1. ³Ú¤·¤¤¡¦¥É¥¥É¥¤¹¤ë
2. ¿Æ¶á´¶¤ò¤â¤Ä
3. ¤«¤ï¤¤¤¤¡¦¤¬¤ó¤Ð¤ì¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤Ë¤â±é¤¸¤ëÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Ìò¼Ô¤ä·Ý¿Í¤¬¡È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊªÀßÄê¡É¤È¡ÈÁÇ¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢1¡Á3¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ»Õ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¶µ»Õ¥â¡¼¥É¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤°¤é¤¤¤Î·ä¤ò¸«¤»¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤ï¤ê¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤ß¤ä°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ µÙ¤ß»þ´Ö¤äµë¿©»þ´Ö¡¢Êü²Ý¸å¡¢Äê»þ°Ê³°¤Ï¡¢ÁÇ¤ò½Ð¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¾¾²¼È»»Ê¤µ¤ó
ÂçºåÉÜ¸øÎ©¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡£ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÍ¥½¨¶µ¿¦°÷É½¾´¼õ¾Þ¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¶µ²Ê½ñÊÔ½¸°Ñ°÷¡£Âè4²óÁ´ÆüËÜ¥À¥ó¥¹¶µ°é»ØÆ³¼Ô»ØÆ³µ»½Ñ¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢Âè69²ó¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡ËÆÉÇä¶µ°é¾Þ ·ò¹¯¡¦ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤êÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡£¿·´©¡ØÀèÀ¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø±é¤¸¤ë¡Ù»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¤«¤â¤¬¤ï½ÐÈÇ¡¢2025Ç¯8·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£voicy¤Ç¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¤Î¡Öº£Æü¤Î¼ºÇÔ¡×¡Ù¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
(Ê¸:¾¾²¼ È»»Ê)