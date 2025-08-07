¡ÖÆüËÜ»à¤Í¡×¤«¤éÌó10Ç¯¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÇÑ±à¥é¥Ã¥·¥å»þÂå¤Ë¡¢¿Æ¤¬»ý¤Ä¤Ù¤¡È±à¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¡É¤È¤Ï
¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤º£¡¢ÍÄÃÕ±àÁª¤Ó¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¡Ö¸«¶Ë¤áÎÏ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÍÄ»ù¶µ°é¤Î¸½¾õ¡×Ä´ºº¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ÎÇÑ±à¤äÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ç±àÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»³ºêÌÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤ÏÀµ³Î¤Ê¿ô»ú¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È©´¶³Ð¤È¤·¤ÆÇÑ±à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÇÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÄÃÕ±àÂ¦¤Î¡È»ÑÀª¡É¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»×¤¦´ØÅìÃÏÊý¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
1950Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¿ô¤ÏÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬Æ¯¤ºÊ¤¬²È»ö¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Àì¶È¼çÉØ¤Î²ÈÄí¤¬Áý¤¨¡¢½¢³ØÁ°¤Î¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Àì¶È¼çÉØ¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÍÂ¤±¤ëÉ¬Í×À¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊì¿Æ¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÂ¤«¤ê»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤ÊÝ°é±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤ÏÊ¡»ã¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬´É³í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤ÆÍÄÃÕ±à¤Ï¡¢ÊÝ°é¤è¤ê¤â¶µ°é¤Ë½ÅÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î´É³í¤Ç¤¹¡£
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë15ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï2013Ç¯¤Ë¤Ï62.4¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢70.6¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï74.1¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÝ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ç¤·¤¿¡£É×ÉØ¤È»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤Ë»Ò¤É¤â¤ò°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ê¤·¤Ë¤Ï½÷À½¢¶ÈÎ¨¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤È¤â¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ¹»þ´Ö»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤¿¤Î¤¬ÊÝ°é±à¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢µÞ·ã¤Ë¿Ê¤à½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ë¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤ò¡¢ÊÝ°é±à¤À¤±¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
Æþ±à¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¡×¤¬Áý¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï½÷À¤òÆ¯¤«¤»¤¿¤¤¤·¡¢Æ¯¤¤¿¤¤½÷À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤½÷À¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢2016Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡ÖÊÝ°é±àÍî¤Á¤¿ÆüËÜ»à¤Í!!!¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥°¤¬ÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÊÝ°é»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¡ÖÍÂ¤«¤êÊÝ°é¡×¤ò»Ï¤á¤ëÍÄÃÕ±à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£9»þ¤´¤í¤«¤é14»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¡¢Ä«7»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸á¸å6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÈÊÝ°é±àÊÂ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢Á´Éô¤ÎÍÄÃÕ±à¤¬ÍÂ¤«¤êÊÝ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È±à»ù¤¬¸º¤Ã¤Æ·Ð±ÄÆñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ø½¾Íè¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢±à»ù³ÎÊÝ¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁÛÁüÎÏ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ¯¤¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢½Ð»º¸å¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¿¦¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÄ¹´ü¤ÎµÙ¶È¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤ä¡¢É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÆþ±àÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë3ºÐ¤è¤ê¤âÁá¤¤»þ´ü¤«¤é»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤ËÍÄÃÕ±à¤¬±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯10·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ§Äê¤³¤É¤â±àÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÇ§²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÈÊÝ°é±à¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ä»ÜÀß¡ÊÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢°Ü¹Ô¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄÃÕ±à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤º¡¢±à»ùÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÇÑ±à¤ÎÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»³ºê¤µ¤ó¡£
¤¢¤¨¤ÆÍÄÃÕ±à¤Ç¤Î±¿±Ä¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ü¹Ô¤·¤¿¤¯¤Æ¤â°Ü¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄÃÕ±à¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÌ¾¾Î¤òÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ç§²Ä¤Ï²¼¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢±à»ù¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¶µ¼¼¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢µë¿©¼¼¤âÀ°È÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿¦°÷¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢·úÊª¤òÁý¤ä¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤·¤«¤Ê¤¯³ÈÄ¥¤¬Æñ¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢°Ü¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Íµ¤¤Î±à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Á÷·Þ¥Ð¥¹¤ä¥×¡¼¥ë¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÍÂ¤«¤êÊÝ°é¤Î±äÄ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òËèÆü¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë±à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥À¥ó¥¹¡¢Èþ½Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê²Ý³°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë±à¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿µ¡Ç½²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë±à¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â·Ð±ÄÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·Ð±Ä¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿µ¡Ç½²½¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð±à»ù¤¬½¸¤Þ¤é¤º¡¢·Ð±ÄÅª¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢Â¿µ¡Ç½²½¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¶È¼ïÆ±ÍÍ¡¢ÍÄÃÕ±à¶È³¦¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÂ¤«¤êÊÝ°é¤äÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿µ¡Ç½²½¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤¬µÞ·ã¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÑ±à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÏM&A¤ÎÃç²ð¶È¼Ô¤¬ÉÑÈË¤ËÍÄÃÕ±à¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÇÑ±à¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î±à¤ÏÇÑ±à¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¼ê¤ÎM&AÃç²ð¶È¼Ô¤«¤é²¿ÅÙ¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë·Ð±Ä¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶È³¦¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÀ¤³¦¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÑ±à¤¹¤ë¤«M&A¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é±àÁª¤Ó¤ò¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼Á¤ò½½Ê¬¤Ë¶ãÌ£¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤ï¤»¤ë±à¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Á°²° µ£ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1954Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ë¡À¯Âç³ØÂ´¶È¡£Î©²ÖÎ´»á¡¢ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤Î¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ùµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø³Ø¹»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Á¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¼«¿È¤ä¿Æ¤Î°é¤ÆÊý¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£(Ê¸:Á°²° µ£)
