¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¤ªÅÚ»º9Áª¡ª ¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â
¤Ê¤ª¡¢JAL¤Î¹ñÆâÀþ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËºÂÀÊ»ØÄê¤òºÑ¤Þ¤»¡¢QR¥³¡¼¥É¤Ê¤ÉÅë¾è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
ÍÂ¤±Æþ¤ì²ÙÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¼«Æ°¼ê²ÙÊªÍÂ¤±µ¡¤¬É¸½à¤Ë¡£¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤Ç¼ê²ÙÊª¥¿¥°¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¿¥°¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢µ¡³£¤Ç¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÙÊª¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼«Âð¤Ç·×Â¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¶õ¹Á¤Ç½ÅÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä²ÙÊª¤ÎµÍ¤áÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤Ì»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Ï½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î20Ê¬Á°¤ËÄÌ²á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÈËË»´ü¤Ê¤É¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç30Ê¬Á°¤òÌÜ°Â¤ËÆ°¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
JAL¤Ç¤Ï¶õ¹Á¤Îº®»¨»þ´ÖÂÓ¤ÎÌÜ°Â¤òWeb¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¤Î¤â°ì¼ê¡£¤Ê¤ª¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ê¤Î¤Ç»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÀþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃÙ¤¯¤È¤â½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î10Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤ËÅë¾è¸ý¤Ø¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦º®»¨»þ´ÖÂÓ¡§6:00¡Á8:00 / 11:00¡Á13:00 / 16:00¡Á18:30
¡¦º®»¨ÍËÆü¡§¶â¡Ê¸á¸å¡Ë¡¢ÅÚ¡Ê¸áÁ°¡Ë¡¢Æü¡Ê¸á¸å¡Ë
¡¦ºÇÂçÂÔ¤Á»þ´Ö¡§40Ê¬
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤Ë¡¢Face ExpressÅÐÏ¿µ¡¤Ç¡¢¡¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢¢ÀµÌÌ¸þ¤¤Î´é¡¢£Åë¾è·ô¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÅÐÏ¿¤¬´°Î»¡£¼ê²ÙÊªÍÂ¤±¡¦ÊÝ°Â¸¡ºº¡¦Åë¾è¥²¡¼¥È¤Þ¤Ç´éÇ§¾Ú¤Î¤ß¤ÇÄÌ²á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¡¢ÊÆ¹ñÀþ¤ò½ü¤¡¢JAL¡¢ANA¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡Ê¢¨¡Ë¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢13ºÐÌ¤Ëþ¤ä¿ÈÄ¹¡Ê135cmÌ¤Ëþ¡¢191cm°Ê¾å¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨ÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Î¤ßÂÐ¾Ý
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥ì¡¼¤Ë¤Î¤»¤¿¤ê¡¢¸¡ºº¤Î¸å¤Ç¤Þ¤È¤áÄ¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¼ê´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿È·Ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÂ°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é³°¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢¿È¤ËÃå¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÊÝ°Â¸¡ºº¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢´í¸±Êª¡Ê¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¡Ë¤Ïµ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ê²ÙÊª¤È¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥×¥ì¡¼´ÌÎà¡Ê²½¾ÑÉÊÎà¡¦°åÌôÉÊÎà¤ò½ü¤¯¡Ë¤ä¡¢ÅÅÃÓ¤¬³°¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ï¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤â»ý¤Á¹þ¤ß¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñºÝÀþ¤Ç¤Ï±ÕÂÎÊª¤ò100ml°Ê²¼¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¤ÎÆ©ÌÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÂÞ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ä¾åµé²ñ°÷¸þ¤±¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀìÍÑ¤Î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤éÌÈÀÇÉÊ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â»þÃ»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈËË»´ü¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤âº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¹ñÆâÀþ¡¦¹ñºÝÀþ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤ÇÅë¾è¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈËË»´ü¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢§¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
»ÒÏ¢¤ìÎ¹¹Ô¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢½¬¤¤»ö¡¢¼õ¸³¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥§¥ÖÇÞÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤Ø¤Î¼èºà¶¨ÎÏ¡¦´Æ½¤¤âÂ¿¿ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï³¤³°50¥«¹ñ°Ê¾å¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Ï10¥«¹ñ°Ê¾å¡£All About Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú¹ñÆâÀþ¡Û»öÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢²ÙÊª¤Ï¼«Æ°¼ê²ÙÊªÍÂ¤±µ¡¤Ø¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâÀþÍøÍÑ»þ¤Î¶õ¹Á¤ËÍè¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç»öÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¡£ÍÂ¤±Æþ¤ì¼ê²ÙÊª¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢QR¥³¡¼¥É¤äIC¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÄ¾ÀÜÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Ø¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñºÝÀþ¡Û´é¥Ñ¥¹»þÂå¡ª¡ÖFace Express¡×¹ñºÝÀþÍøÍÑ»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Ï60Ê¬Á°¤¬ÄùÀÚ¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¤½¤·¤Æ¹ñºÝÀþ¤Ç¤ÏÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢´éÇ§¾Ú¡ÖFace Express¡×¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
