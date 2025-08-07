£¶²ó£²»àÆóÎÝ¡¢±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°æ¾å¡Ê±¦¡Ë¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹º´Æ£Ä¾¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê7Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤Ï3²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤Ç»ûÃÏÎ´À®¤ÎÅêÁ°¤Ø¤Î¥´¥í¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£¤µ¤é¤Ë°ìÎÝ¼ê¤Î»³ÀîÊæ¹â¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç¤Î¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤âÂç¤­¤¯¾å¤Ø¤½¤ì¡¢½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£µ­Ï¿¤Ï¾¾ËÜÀ²¤Î¼ººö¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¤¬»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¨¥é¡¼¤òµ­Ï¿¡£Ä¾¸å¤ÎÃÓÅÄÍèæÆ¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤ÓÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£

¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÂÇÀþ¤Ï5²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤é°æ¾åÊþÌé¤¬±¦Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Â³¤¯º´Æ£Ä¾¼ù¤â±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£

¡¡¾¾ËÜÀ²¤Ï5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£6²ó°Ê¹ß¤Ï¶¯ÎÏ¤Êµß±ç¿Ø¤¬ºÇ¾¯¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤­¡¢º£µ¨100»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ60¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î24¡£À¾Éð¤ËÇÔ¤ì¤¿2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò1¤Ë¹­¤²¤¿¡£