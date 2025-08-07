ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡ÖÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎÆü¤ò¡Ä¡×¡¡¥×¥í½é¾¡Íø¤Î¶â´Ý¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿»×¤¤
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü8¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê22¡á´ØÀ¾Âç¡Ë¤¬10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢8²ó¡¢116µå¤òÅê¤²¡¢6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶â´Ý¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½øÈ×¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¾å¤¬¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£ÅÐÈÄÆü¤Ë¤Ï¾ï¤Ëµå¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢¡Ê½éÅÐÈÄ¤«¤é¡ËÌó3¥«·î¤Ç¤¹¤«¡Ä¡£ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ì´ÅÍ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡£ÅìËÌ¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¾ï¤Ë¤É¤³¤Ç¤âÌ´ÅÍ¤Î±þ±ç¤Ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¡Èº£Æü¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Éã¤Á¤ã¤ó¡¢Êì¤Á¤ã¤óÍè¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¨¤è¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£Áê¼ê¤¬¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÂè1Êâ¤ò¤¤¤¤·Á¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤«¤éµó¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Î¹¶·â¡£4ÅÀº¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¶â´Ý¤òÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë6²ó¡¢7²ó¡¢8²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢6»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Ìµ»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö6²ó¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂå¤¨¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡È¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤í¡¢7²ó¤¤¤±¡¢8²ó¤â¤¤¤±¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡ÊÇØÃæ¤ò¡Ë²¡¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£ºÇ¸å¤Ï8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢9²ó¤â¤¤¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¡Ê¶â´Ý¤Ï¡Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¤É¤ó¤À¤±5²ó¤Ï¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ì´ÅÍ¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤ëµå¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤á¤²¤º¡¢Ì´ÅÍ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Èº¸ÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£