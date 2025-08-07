¡Ö½½Ê¬½ë¤¤¤Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×ÀÅ²¬»Ô¤¬2ÆüÏ¢Â³¤ÎºÇ¹âµ¤²¹Á´¹ñ1°Ì...Îä´¶¥°¥Ã¥º¤ÏÇä¤ì¹Ô¤¹¥Ä´ ¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡ØÎäµÑ¥×¥ìー¥È¡Ù
8·î7Æü¤Î¸©Æâ¤âµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤36.7¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½ë¤µÂÐºö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Îä´¶¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
【写真を見る】東急ハンズで販売される冷感グッズ
¡ã¼Ò²ñÉô ²®ÌîÃ¶µ¼Ô¡ä¡Ö¸á¸å2»þÈ¾Á°¤ÎÀÅ²¬»ÔÌò½êÁ°¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Îµ¤²¹·×¤Ï34¡î¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤è¤ê¤Ï½ë¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´À¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡×
8·î7Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ç¤Ï36.7¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Á´¹ñ1°Ì¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¢§ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç36.2¡î¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¢§ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ç34.5¡î¡¢¢§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ç34.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³¹¤Î¿Í¡ä¡Ö½½Ê¬½ë¤¤¤Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Îä´¶¥°¥Ã¥º¡£ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ï¥ó¥ºÀÅ²¬Å¹ °ËÆ£·Ä¾¼¤µ¤ó¡ä¡Öº£¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÀðÉ÷µ¡¤À¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±½ë¤¤¤È²¹É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¶ä¿§¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¡¢¼ó¤È¤«ÏÓ¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤°Îä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¿Í¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡£ÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤Ï³°µ¤²¹¤«¤éÌó10ÅÙÄã¤¯¡¢È©¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿á¤¯É÷¤â¤è¤êÎä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£7·î½é¤á¤«¤é8·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë400Âæ¶á¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¾¦ÉÊ¤â¡£
¡ã°ËÆ£¤µ¤ó¡ä¡Öº£Ç¯¤ÏËâË¡ÉÓ·¿¤ÎÉ¹¤Î¤¦¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËâË¡ÉÓ·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¿å¤ÈÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤³¤ì¼«ÂÎ¤òÅà¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼ó¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
Âç¤¤µ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÊØÍø¤Ê¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÆ£¤µ¤ó¡ä¡ÖÈó¾ï¤Ë½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢Îä´¶¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¤Î²Æ¡£½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ÈÎä´¶¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇ®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£