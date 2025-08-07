¡ÖÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´ÑÀï¤·¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü8-3ºå¿À(7Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿ÃæÆü¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3.12¤Ê¤¬¤é0¾¡4ÇÔ¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í10»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤¹¤Ê¤É4²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·8²ó¤Þ¤Ç116µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ6¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¶â´ÝÅê¼ê¤Ï½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¾å¤¬¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤¬12°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ³Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½øÈ×¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Í×½êÍ×½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ£ÊýÂÇÀþ¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¡¢6²ó¤«¤é8²ó¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô9¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤Æ¤âµå°Ò¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤Åêµå¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µå¾ì¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÎ¾¿Æ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£10ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÁ°¤Ç½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¶â´ÝÅê¼ê¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£À¼±ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Çº£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬µå¾ì¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£