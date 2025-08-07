¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¡×¸¶ÇúÅê²¼5»þ´ÖÁ°¤ÎÄ«¡£¹©¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦Ì¼¤ËÊì¿Æ¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¿¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ
※本記事には実際に体験した戦時中の描写が含まれます。ご了承の上お読みください。
¤³¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤äÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤ÏÇ¯¡¹µ®½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢8.5Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡Ê@Iam90yearsold¡Ë¡×¤ÇÆü¡¹¤Î³èÆ°¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡£
¡¡1945Ç¯8·î9Æü¡¢Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ16ºÐ¡£Àï¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤Îµ²±¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¿¥ê¥Ù¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢Ä¹½÷¤Îµþ»Ò¤µ¤ó¤¬½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃø¼Ô¤Îµ²±¡×¤ò¤â¤È¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¥«¥¿¥ê¥Ù¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
※本記事は『わたくし96歳が語る 16歳の夏 ―1945年8月9日―』(森田房美子:語り、森田京子:聞き手・文/KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました
¢£ÊÌ¤ì
¢£1945Ç¯8·î9Æü6»þ¡Ê¸¶ÇúÅê²¼5»þ´ÖÁ°¡Ë
¡¡1945Ç¯²Æ¡¢Ëå¤Ï½÷³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äï¤¿¤Á¤Ï5Ç¯À¸¡¢3Ç¯À¸¡¢1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëå¤Ï»ä¤È¤Ï°ã¤¦¹©¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7·î31Æü¡¢¤½¤³¤¬¶õ½±¤Ç¤ä¤é¤ì¡¢Ëå¤Ïµ¡½ÆÁÝ¼Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²µ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¶²ÉÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤«¤é500¥á¡¼¥È¥ë¤Î²£·êËÉ¶õ¹è¡Ê¶ð¾ìÄ®½»Ì±ÍÑ¤ÎÂç¤¤ÊËÉ¶õ¹è¡Ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¤ê¡¢Ãæ¤Ç¿Ì¤¨¤¿¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÀÄ¶õ¤¬µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Ä«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸¤ÎÄï¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯Éô²°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µÒ´Ö¤Ë¡¢1Ç¯À¸¤ÎÄï¤ÏÃã¤Î´Ö¤Ç¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶õ½±·ÙÊó¤¬½Ð¤ëÅÙ¤Ë¡Ö¤¯¤¦¤·¤å¤¦¤±¤¤¤Û¤¦¡×¤È¥á¥¬¥Û¥ó¤ÇÃÎ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¶á½ê¤ò²ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤âÄ«¤«¤é¶á½ê¤ò²ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¡Ö6Æü¡¢¹Åç¤Ë¿··¿ÇúÃÆ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤«¤é½¼Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡6»þ¾¯¤·Á°¡¢¹©¾ì¤Ë¹Ô¤¯»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¸¼´Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¸å¤í¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿5Ç¯À¸¤ÎÄï¤¬¡¢Íú¤³¤¦¤È¤·¤¿»ä¤Î²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ï±º¾åÀî¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Äï¤Ï¥À¥¯¥Þ¡ÊÀî¥¨¥Ó¡ËÊá¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÍ§¤À¤Á¤È¥À¥¯¥ÞÊá¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹©¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Í·¤Ó¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤¦»×¤¦¤ÈÆ¬¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Íú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Û¤é¡¢¤³¤ì¤òÍú¤¤¤Æ¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¤²¼ÂÌ¤ò¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤É¡½ï¤Î²Ä°¦¤¤²¼ÂÌ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÅÜ¤Ã¤¿´é¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤Î²¼ÂÌ¤òÍú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢·¤¤ÏÊ¼Ââ¤µ¤óÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤Æ¹©¾ì¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²¼ÂÌ¤¹¤é¥ä¥ß»Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÈËå¤Î¤¿¤á¤Î²¼ÂÌ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤¤ê¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤¢µ¡·ù¤ò¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡²º¤ä¤«¤Ê´é¤Ç¸À¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤²¼ÂÌ¤ÏÁ°ÄÚ¤âÉ¡½ï¤â¸Ç¤¯¡¢»ä¤Îµ¡·ù¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ó¥×¥ó¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÇØÃæ¤ÇÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ó¥×¥ó¤·¤¿¤Þ¤Þ²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ï©ÃÏ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤ÏÌç¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼ÖÄÌ¤ê¤Ø¤Î³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë»þ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¸«Á÷¤é¤Ê¤¤¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤ÎÄäÎ±¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤¤ê¤ÎÊÌ¤ì¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿»Ñ¤¬¶»¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
