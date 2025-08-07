Hey! Say! JUMP¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¡¡¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡¡5ºîÏ¢Â³¤Ç3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì
Hey! Say! JUMP¤¬¹Ô¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢5ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î±ÇÁü3ÉôÌç¤ÇÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎºÇ¿·²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¡ØHey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺¡Ù¤¬¡¢DVD¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²4.3ËüËç¡¢Blu-ray Disc8.8ËüËç¤Ç¡¢¡Ø½µ´ÖDVD¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤È¡Ø½µ´ÖBD¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢DVD¤ÈBD¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ø½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤â¡¢¹ç·×Çä¤ê¾å¤²13.2ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ç¡¢5ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤¬2024Ç¯12·î¡Á2025Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯12·î9ÆüÉÕ¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØH⁺¡Ù¤Î¹½ÁÛ¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/8/11ÉÕ¡Ë