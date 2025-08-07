WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¡ÁêËÀ¤Ï¥®¥¿¡¼¡ÖÌµ°Õ¼±¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×
¡¡WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡¡¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡4·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£¼ç¿Í¸ø¤¬Travis¡¡JapanÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ë¸µÉû½»¿¦¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²°Âæ¤ò½Ð¤¹Êª¸ì¡£¼«¿È¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥¿¡¼¡×¤òµó¤²¤¿¡£¸½ºß20ËÜ¤¯¤é¤¤½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁêËÀ¤¬20¿Í¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¿·¤·¤¤¤È1¥«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤ËÇã¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÇã¤Ã¤¿10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡Ö¥é¥¤¥Ö¤äÈÖÁÈ¤ÇÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°áÁõ¤ä¡Ê±éÁÕ¤¹¤ë¡Ë¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡Ë¡¢¤¢¤È¤½¤Î¤È¤¤ËÃÆ¤¤¿¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêËÀ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¸½¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸½ºß¤Î½ê»ýËÜ¿ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥¿¡¼°¦¤¬¶¯¤¤¤¬¸Î¤Î¹ÔÆ°¤â¹ðÇò¡£¡Ö¥®¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿åÊ¬¤ò¡Ê¥Í¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¿¡¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¸¹¤òÄ¥¤ë¡£¡Ê¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ËÌµ°Õ¼±¤Ë¡È¤ªÁ°¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ê¤¢¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£