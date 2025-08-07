¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ôÂ®ÊóÃÍ¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£±»þ£³£°Ê¬¤ËÊÆÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê07/27 - 08/02¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡-1.5%¡ÊÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡¦Á°´üÈæ)
Í½ÁÛ¡¡1.3%¡¡Á°²ó¡¡6.6%¡ÊÃ±°ÌÏ«Æ¯ÈñÍÑ¡¦Á°´üÈæ)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê07/27 - 08/02¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡22.0Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡21.8Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡194.7Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡194.6Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
ÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡-1.5%¡ÊÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡¦Á°´üÈæ)
Í½ÁÛ¡¡1.3%¡¡Á°²ó¡¡6.6%¡ÊÃ±°ÌÏ«Æ¯ÈñÍÑ¡¦Á°´üÈæ)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê07/27 - 08/02¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡22.0Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡21.8Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡194.7Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡194.6Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)