¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹°ËÅì½ãÌé¤Ë¥²¥ó¥¯°ÜÀÒ¹ç°ÕÊóÆ»!! ¤¢¤¹¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤«
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHLN¡Ù¤Ï7Æü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎFW°ËÅì½ãÌé¤¬¥²¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£8Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÅì¤Ï2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¤á¤Þ¤Ç¥²¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢22Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤â¡¢ºòµ¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î2Éô¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£°ËÅì¤Ï7·î²¼½Ü¤«¤éº£·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µî½¢¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÅì¤ÏÀè½µ¤Î»þÅÀ¤Ç¥²¥ó¥¯¤È3Ç¯·ÀÌó¤Ç¸Ä¿Í¹ç°Õ¡£¤µ¤é¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Ï°ÜÀÒ¶â280Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó4²¯8000Ëü±ß)¤Ç¹ç°Õ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥²¥ó¥¯¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î21Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Àº£µ¨¤Ï³«Ëë2»î¹ç¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤ÈÄãÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
